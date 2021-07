Pressionado, Bolsonaro cita duas vezes Ricardo Barros em discurso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de o presidente da CPI da Pandemia, Omar Aziz, pressionar Jair Bolsonaro publicamente a defender seu líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, citado no caso Covaxin, o presidente discursou no Planalto há pouco e fez duas falas em que citou Barros de passagem.

Nada diretamente sobre a situação do líder, que teria sido queimado pelo próprio Bolsonaro na conversa do presidente com os irmãos Miranda. O presidente falou de economia e encaixou o nome de Barros num ato tradicional dos governantes para mostrar que determinado aliado tem influência.