Alvo da PF no Rio, o deputado estadual André Corrêa — alvo da Operação Furna da Onça — cobra 500 000 reais do Itaú na Justiça. É que um depósito errado do banco na conta dele, de 34 milhões de reais, gerou uma comunicação ao Coaf e o levou à prisão. O banco reconheceu a falha.