Preso, bolsonarista torra R$ 13 mil da Câmara com advogado e… gasolina

Preso desde 16 de fevereiro, Daniel Silveira, o deputado bolsonarista que teve a brilhante ideia de ameaçar ministros do STF em um vídeo postado na internet, só deixou a cadeia no dia 14 de março.

Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, Silveira foi despachado ao regime domiciliar, com tornozeleira e uma série de medidas restritivas, como não receber visitas sem autorização e não usar as redes sociais.

Mesmo fora de circulação durante todo esse período, o deputado conseguiu pendurar na conta da Câmara uma fatura de 3.771 reais da verba de gabinete com gasolina. Torrou ainda 34,80 reais com táxi, 153,90 com hospedagem e 10.000 reais com advogado. Isso mesmo. O parlamentar pagou advogado com dinheiro público.