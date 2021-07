Preso, bolsonarista torra dinheiro da Câmara com ‘divulgação’ do mandato

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado bolsonarista Daniel Silveira foi preso no mês passado por ordem do STF, depois de não ter depositado a fiança de 100.000 reais imposta por Alexandre de Moraes depois de seguidas violações da tornozeleira eletrônica.

Apesar de todas as confusões causadas pelo deputado, que até tentou fugir da Polícia Federal pulando o muro de casa, ele conseguiu torrar 21.000 reais da Câmara no mês passado com “divulgação da atividade parlamentar”.