Presidente do STJ testa negativo para coronavírus

Mais cedo, o Radar mostrou que o presidente do STJ, Humberto Martins, havia se submetido ao teste do coronavírus após tomar conhecimento do positivo apresentado pelo presidente do STF, Luiz Fux, em cuja posse esteve na semana passada. O resultado do exame de Martins já saiu — e deu negativo.

Outro ministro da Corte que havia estado em contato com Fux, porém, teve resultado diferente: Antônio Saldanha Palheiro, que faz parte da “ala fluminense” do STJ, testou positivo. O magistrado passa bem.