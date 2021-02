Presidente do STJ quer que PGR apure investigação ilegal de ministros

O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, pediu ao procurador-geral da República, Augusto Aras, que sejam apuradas as condutas de integrantes da Lava-Jato que teriam a intenção de investigar ministros da Corte.

Em diálogos revelados a partir do pacote de mensagens apreendidas no âmbito da Operação Spoofing entregues ao STF pela defesa do ex-presidente Lula, procuradores que faziam parte da força-tarefa teriam sugerido uma “análise patrimonial” dos ministros que integram as turmas penais do STJ.

No ofício, o presidente do STJ esclarece que procuradores como Deltan Dallagnol e Diogo Castor de Mattos teriam, nas trocas de mensagens apreendidas, sugerido pedir à Receita Federal uma análise patrimonial dos ministros que integram as turmas criminais do STJ, sem que houvesse, para tanto, autorização do Supremo.

Martins pede a Aras “que tome as necessárias providências para a apuração de condutas penais, bem como administrativas ou desvio ético dos procuradores nominados e de outros procuradores da República eventualmente envolvidos na questão, perante o Conselho Nacional do Ministério Público”.