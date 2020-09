Presidente do STJ faz exame após Fux confirmar coronavírus

O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, é mais um integrante da cúpula do Judiciário a fazer teste para coronavírus após a confirmação do resultado positivo do presidente do STF, Luiz Fux — que tomou posse no cargo na última quinta-feira.

Martins esteve presente na cerimônia, realizada de forma presencial, mas em formato reduzido, na sede do Supremo. Interlocutores do presidente do STJ dizem que ele não apresenta sintomas e que optou por fazer o exame para a Covid-19 por precaução. O resultado é aguardado para esta quarta-feira.

A informação sobre o diagnóstico de Fux, que está em isolamento domiciliar no Rio de Janeiro, foi confirmada nesta segunda-feira. Segundo a assessoria de imprensa do presidente, a suspeita é de que ele tenha contraído o vírus durante almoço familiar no final de semana.

Nesta terça-feira, o ministro Luís Felipe Salomão, também do STJ, confirmou que está com coronavírus. Salomão fez o teste nesta segunda, depois de receber a notícia do resultado de Fux, com quem esteve recentemente. O Radar apurou ainda que após o resultado de Fux, outros três ministros da Corte realizaram exames.

