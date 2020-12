Presidente do STJ coloca Crivella em prisão domiciliar

O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, atendeu ao pedido da defesa do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e revogou a sua prisão preventiva nesta terça-feira. Menos de 24 horas após ter sido preso, Crivella irá para prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica.

Além disso, pela decisão do STJ, o prefeito está proibido de manter contato com terceiros; terá que entregar seus telefones, computadores e tablets às autoridades; está proibido de sair de casa sem autorização e proibido de usar telefones.

Para Humberto Martins, a decisão da desembargadora do TJRJ fundamentou a necessidade de restringir a liberdade do político, mas não justificou a prisão preventiva.

“Não obstante o juízo tenha apontado elementos que, em tese, justifiquem a prisão preventiva, entendo que não ficou caracterizada a impossibilidade de adoção de medida cautelar substitutiva menos gravosa”, justificou o ministro.

O prefeito do Rio foi preso com base em investigações da Polícia Civil e do Ministério Público estadual sobre um esquema conhecido como “QG da propina”, com corrupção dentro da prefeitura.

A defesa de Crivella argumentava que a prisão era “ilegal” e que a decisão do TJRJ não apresentou fundamentos concretos e idôneos para motivar prisão processual.

Segundo o presidente do STJ, contudo, a defesa não comprovou ilegalidades na atuação da desembargadora.

“Verifica-se que não foram trazidos aos autos elementos concretos que evidenciem que não estava a relatora em pleno exercício de suas funções no Primeiro Grupo de Câmaras Criminais de forma a autorizar a sua atuação em pleno recesso forense”, comentou Martins.