Presidente do STF, Luiz Fux recebe medalha da embaixada de Israel

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

14 out 2020, 19h20

A embaixada de Israel no Brasil entrega, nesta noite de quarta-feira, a medalha “Jerusalém de Ouro” ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux — primeiro judeu a presidir a Corte.

A honraria é dada a “personalidades que contribuíram para o fortalecimento da comunidade judaica brasileira e o estreitamento das relações com Israel”.

O ministro Luís Roberto Barroso, colega de Fux no Supremo, já recebeu. Outro agraciado com a medalha foi o bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal.

A homenagem será entregue em mãos pelo embaixador israelense Yossi Shelley, em cerimônia reservada no gabinete do presidente no STF.