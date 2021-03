Presidente do Senado sobre morte de Major Olímpio: ‘notícia devastadora’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou como “devastadora” a notícia da morte do Senador Major Olímpio, de 58 anos, vítima da covid-19.

“Lamento a notícia devastadora sobre o falecimento do senador Major Olímpio, mais uma vítima da Covid-19. Conheci Olímpio na Câmara dos Deputados, quando exercemos mandatos de deputados federais na legislatura passada. Entramos juntos no Senado em 2019, ele de SP e eu de MG”, escreveu Pacheco nas redes sociais.

De acordo com o presidente do Senado, ele e Olímpio tinham divergências de pensamento, mas se gostavam e se respeitavam.

“Brincávamos nos corredores da Casa sobre a política do café-com-leite, momento da história do nosso país. Pensávamos diferente, mas gostávamos e respeitávamos um ao outro. No dia de hoje, perdemos um companheiro de trabalho, um trabalhador, um amigo. Perdemos mais um brasileiro”, relatou.