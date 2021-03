Presidente do Senado pede vacinas a Kamala Harris

O presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), encaminhou nesta sexta-feira um ofício à vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, pedindo socorro ao Brasil nas ações de combate à pandemia da Covid-19 — como a possibilidade de comprar vacinas.

No documento, ao qual o Radar teve acesso, o senador fala que a eventual concessão de autorização especial que permita a aquisição, pelo governo brasileiro, de doses de vacina estocadas nos Estados Unidos seria um “gesto humanitário” que traria alívio não só para o Brasil, como para a comunidade internacional.

Harris, como vice de Joe Biden, é quem preside o Senado americano. Segundo Pacheco, que mencionou o história de boas relações entre os dois países, o compartilhamento de estoques, caso autorizado, “daria impulso decisivo ao esforço de imunização dos 210 milhões de brasileiros”.

No ofício, o presidente do Senado afirma ainda que o Brasil trava uma “batalha contra o tempo” em razão dos atrasos no recebimento de insumos para a produção das vacinas e parabenizou a vice-presidente pela bem-sucedida campanha de vacinação no país.

Nos últimos dias, Biden anunciou que até o mês de maio todos os moradores dos Estados Unidos deverão ter sido imunizados com alguma vacina contra a covid-19.