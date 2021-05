Presidente do Senado, Pacheco vai receber Lula na quinta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A pedido da bancada do PT no Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, vai receber na próxima quinta-feira o ex-presidente Lula no Congresso.

Se Jair Bolsonaro e seus apoiadores já olhavam com desconfiança para o potencial presidenciável Pacheco, a abertura de conversa com Lula deve contribuir para o clima de distanciamento entre Congresso e Planalto.

Pacheco, claro, tende a explicar o encontro como o dever institucional de receber um ex-presidente da República para uma conversa, sendo ele chefe de poder.