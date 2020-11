Presidente do PT se mobiliza para fiscalizar eleições… fora do Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, e o líder do PT na Câmara, o deputado Enio Verri, estão de olho nas eleições. No caso, a da Venezuela.

No final de outubro, eles apresentaram o requerimento 2631 para a criação de uma comissão externa destinada a observar as próximas eleições legislativas no país vizinho.

Um dos objetivos da missão é “estabelecer diálogo com as forças políticas venezuelanas, de modo a contribuir, dentro dos princípios constitucionais que regem a política externa brasileira, para o aprimoramento de nossas relações bilaterais com aquela importante nação vizinha e amiga”.

A votação está marcada para o dia 6 de dezembro e a presença dos parlamentares no país não terá custo para a Câmara, garantem os petistas no requerimento.