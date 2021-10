Presidente do Cade, Cordeiro rejeita especulação sobre vaga no STF

Presidente do Cade, Alexandre Cordeiro virou personagem recentemente de uma conversa atravessada, nas rodas de Brasília, sobre um possível fracasso de André Mendonça na busca pela vaga no STF.

Indicado por Bolsonaro, Mendonça seria rejeitado no Senado e, no seu lugar, Cordeiro seria indicado, com as bênçãos do centrão, para a vaga deixada por Marco Aurélio Mello em julho.

Nesta segunda, o próprio Cordeiro tratou de desmentir a história. Disse que fica lisonjeado por ter seu nome circulando nesse tipo de especulação, mas afirma que não é postulante à vaga — até porque, logicamente, não há vaga.

“O presidente da República indicou o ex-ministro André Mendonça, que preenche os requisitos para a vaga e tem meu apoio e torcida. Assumi, há pouco tempo, a presidência do Cade, função que almejei e para a qual me preparei. Estou totalmente focado neste trabalho, cujo mandato é de quatro anos”, diz Cordeiro.