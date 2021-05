Presidente da Previ renuncia em meio a mudanças ordenadas por Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Previ, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, comunicou nesta terça a renúncia de seu presidente, José Maurício Pereira Coelho, com efeito a partir de 14 de junho de 2021.

Nos quase três anos à frente da Entidade, diz o comunicado, “José Maurício conduziu a Previ com segurança por cenários desafiadores, com resultados positivos durante toda a sua gestão”.

O bastidor dessa movimentação, segundo quem acompanha a coisa no órgão, é a intervenção do Planalto nos fundos, iniciada há algumas semanas.