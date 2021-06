Presidente da CCJ da Câmara replica fake news de Bolsonaro contra o TCU

Presidente da CCJ da Câmara, a deputada Bia Kicis postou em suas redes o vídeo em que Jair Bolsonaro afirma ter um relatório do TCU que apontaria fraude no número de mortes por Covid-19 no país. Segundo a fake news de Bolsonaro, 50% das mortes ocorridas no país não seriam decorrentes da pandemia.

O TCU, como o Radar mostrou ontem, desmentiu prontamente o presidente, que nesta manhã disse que “errou” ao inventar o suposto relatório do tribunal. Apesar disso, a deputada que comanda a CCJ da Câmara replicou o vídeo de Bolsonaro e ainda segue com a mensagem nas redes. O conteúdo já tem mais de 2.600 compartilhamentos, o que mostra que a mentira contada pelo presidente segue sendo replicada pela rede bolsonarista.

Veja o post de Bia Kicis:

https://twitter.com/Biakicis/status/1401983155406520322?s=20