Presidente da CCJ da Câmara posta contra vacinas nas redes

Presidente da CCJ da Câmara, a deputada bolsonarista Bia Kicis publicou há pouco uma postagem nas redes sociais contra as vacinas contra a Covid-19. Ela publicou o vídeo de um suposto atleta universitário de futebol americano que diz estar internado no hospital com complicações cardíacas causadas pelo imunizante contra o coronavírus.

“Ninguém deve ser obrigado a tomar vacina. As pessoas devem ser informadas sobre os possíveis efeitos colaterais. Somos favoráveis a disponibilização de vacinas para todos que desejem tomar mas contra a obrigatoriedade. Esse vídeo é um alerta. Assista e compartilhe!”, escreveu a deputada.

O post foi feito em meio ao risco de veto à participação do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Negacionista, ele se recusa a tomar a vacina.