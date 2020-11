Preocupação ambiental mobiliza mais idosos do que jovens, diz CNI

Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria sobre a preocupação dos brasileiros com as questões ambientais mostra que o tema mobiliza hoje mais os idosos do que a parcela mais jovem do país.

De acordo com o estudo realizado com 2.000 brasileiros entre os dias de 16 a 27 de outubro, 69% dos jovens de 18 a 24 anos revelaram-se muito preocupados com questões ambientais. Entre os entrevistados com mais de 60 anos, o tema mobilizou mais entrevistados: 81%.

Em relação à capacidade do Brasil de explorar de forma inteligente a Amazônia, no entanto, o choque geracional, praticamente não existe. Os índices daqueles que concordam que o Brasil é capaz de aproveitar de forma inteligente os recursos naturais da região são praticamente iguais entre os jovens de 18 a 24 anos (80%) e as pessoas com mais de 60 anos (82%).