Premiado em Cannes, longa iraniano ‘A Hero’ vai ser exibido no Telecine

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O longa-metragem ‘A Hero’, um dos vencedores do Grande Prêmio no último Festival de Cinema de Cannes, já tem destino confirmado no Brasil.

A obra, que marca a volta do cineasta Asghar Farhadi ao Irã, será transmitida pelo Telecine logo após a temporada nos cinemas nacionais.

A negociação foi feita com a Califórnia Filmes, distribuidora do longa no país.

‘A Hero’ conta a história de Rahim (Amir Jadidi), um homem preso por causa de uma dívida.

Durante uma saída temporária de dois dias, ele encontra uma bolsa com dinheiro suficiente para livrá-lo tanto do credor quanto da pena. Para isso, porém, precisará enfrentar o próprio conflito moral.