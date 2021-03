Premiado ‘Águas do Norte’ ganha edição em português

A editoria Todavia lança em abril ‘Águas do Norte’, o segundo romance do escritor inglês Ian McGuire. O título, bestseller do New York Times, foi nomeado como melhor do ano pelo Chicago Tribune, The Wall Street Journal e The Guardian, entre outros.

A BBC deve lançar ainda este ano uma adaptação para a TV. Na história, Patrick Sumner, um médico do exército inglês, decide se alistar na tripulação de um navio baleeiro que está zarpando para o Ártico. A bordo do Volunteer também viaja Henry Drax, um arpoador com quem Sumner logo entra em rota de colisão. Além disso, o capitão Brownlee e seu imediato querem colocar em prática um plano obscuro que envolve muito mais do que caçar focas e baleias.