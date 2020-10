Premiação ‘Sim à Igualdade Racial’ vai destacar iniciativas de educação

Atualizado em 5 out 2020, 11h53 - Publicado em 6 out 2020, 11h36

Dedicado a destacar iniciativas importantes de educação racial, o prêmio “Sim à Igualdade Racial”, do Instituto Identidades do Brasil, vai acontecer no sábado com os seguintes indicados:

Instituto Esperança Garcia, de São Paulo, que promove a educação em direitos humanos e traz em seu nome, Esperança Garcia, um símbolo de resistência à escravidão.

EMEI Nelson Mandela, localizado na zona norte de São Paulo, que se tornou referência por suas iniciativas pedagógicas com projetos inovadores e engajados.

.Movimento Meninas Crespas, de Porto Alegre, que propõe o resgate da ancestralidade a partir da educação afrocentrada.

O Prêmio “Sim à Igualdade Racial” será exibido a partir das 17h no canal Multishow e nos canais digitais do ID_BR.