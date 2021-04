Pregão de R$ 70 mi no Ministério da Economia agita mercado de TI

Um pregão eletrônico público está agitando o mercado de tecnologia do país. Em disputa, cerca de 70 milhões de reais. A concorrência foi aberta pelo Ministério da Economia para selecionar a empresa que prestará serviços gerenciados de computação em nuvem para mais de 50 órgãos públicos no governo federal.

A vencedora do processo foi a Extreme Digital, cuja sede fica em São Paulo. Em segundo lugar ficou a Claro. Foram 20 concorrentes no total. Há 40 dias o processo vinha se arrastando, com as candidatas questionando o resultado.

Nesta segunda, porém, foi publicada a decisão que dá a vitória à Extreme Digital. Segundo os responsáveis pelo pregão, a empresa apresentou todas as condições — qualificação técnica, jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira — para atender ao governo federal.

Apesar disso, a comemoração está em suspenso. Ainda cabem recursos. E as concorrentes não parecem dispostas a aceitar tranquilamente essa derrota.