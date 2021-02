Prefeitura do Rio lacra veículos de concessionária da Linha Amarela

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A prefeitura do Rio de Janeiro sequer calculou o valor de indenização pela encampação da Linha Amarela S.A., mas já está bem à vontade com o patrimônio.

Funcionários da concessionária, a Lamsa, têm relatado excessos por parte dos guardas municipais, que têm feito bloqueio de acessos e impedido, inclusive, a equipe da empresa de circular com as viaturas na via.

Todos os carros e ambulâncias foram lacrados pela Secretaria de Ordem Pública (Seop).