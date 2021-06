Prefeitura de SP suspende vacinação de primeira dose contra Covid-19

Por causa do problema, a vacinação de paulistanos com 48 anos, prevista para começar na quarta, foi adiada. Na data, apenas pessoas com 49 anos serão imunizadas, diz a prefeitura.

O cronograma subsequente poderá ser afetado, mas ainda não há a confirmação.

A Secretaria Estadual de Saúde diz que a logística foi afetada pelo Ministério da Saúde.