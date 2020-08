Prefeitos vão pedir socorro a Maia e Alcolumbre – veja a pauta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) fará um pedido de socorro aos presidentes da Câmara e do Senado. Liderados pelo prefeito de Campinas, Jonas Donizette, eles vão relatar as dificuldades da aplicação do mínimo Constitucional em Educação (25%) e alternativas para subsidiar o transporte público em 2020 (PL 3364/2020).

O encontro deve tratar ainda da suspensão do pagamentos de precatórios neste ano (PEC 21/2020) e do recolhimento das contribuições previdenciárias (INSS) pelos municípios.

A pauta prioritária de cidades com mais de 80 mil habitantes será discutida hoje às 15h na residência oficial do deputado Rodrigo Maia. O encontro contará ainda com Firmino Filho, prefeito de Teresina (PI), ACM Neto (Salvador/BA) e Clécio Luis (Macapá/AP).