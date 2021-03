Prefeitos pedem que Ministério da Saúde mude regras de reserva de vacinas

A entidade quer “providências em caráter urgentíssimo” para analisar e promover novas regras e condições para a reserva das segundas doses de vacinas contra a COVID-19. Segundo os prefeitos, o pedido tem o objetivo de ampliar o alcance de mais pessoas, acelerando a imunização da população brasileira.

“Até a presente data, as diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) foram no sentido de que haja garantia da reserva para as segundas doses, ou seja, de todas as doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde aos Estados e Municípios, somente 50% fossem utilizadas para a aplicação da primeira dose”, argumentam.

A frente propõe a recomendação do uso imediato como primeira dose de 90% dos lotes que forem disponibilizados pela vacina Coronavac, reservando 10% para as segundas doses. Cada município está adotando um período para a aplicação da segunda dose dessa vacina. “Neste sentido, se todos os municípios passarem a adotar o prazo de 28 dias, haverá um maior espaçamento entre as doses e maior otimização da sua aplicação”, explicam.