Prefeitos cobram de Pazuello o cronograma de vacinação

O detalhamento do cronograma nacional de imunização contra o coronavírus é o principal assunto da primeira reunião da Comissão de Vacinação da Frente Nacional dos Municípios (FNP), a ser realizada na próxima semana. A data depende da agenda do ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Um ofício solicitando uma definição da data foi enviado hoje ao seu gabinete.

Do lado da FNP, a reunião deve contar com um prefeito de cada região do país, além do presidente Jonas Donizette, de Campinas. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro (RJ), representará os mandatários do Sudeste. O prefeito Rafael Greca, de Curitiba (PR), representará o Sul; Bruno Reis (Salvador/BA) representará o Nordeste; e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, representará o Centro-Oeste. O prefeito de Manaus (AM), David Almeida, falará em nome dos prefeitos do Norte do país.

“A necessidade desta primeira reunião com a máxima brevidade se dá pela urgência de pactuarmos um cronograma de vacinação, dentro do Plano Nacional de Imunizações (PNI), que possa ser explicitado para a população”, argumenta Donizette. Segundo ele, é fundamental entender e pactuar diretrizes, informar com clareza os eventuais entraves e cumprir o prometido aos brasileiros.

No ofício, a Frente ainda sugere a criação de uma “imprescindível campanha publicitária nacional, pautada pelo rigor científico”, para informar à sociedade sobre a importância da vacinação.