Prefeitos cobram de Pazuello ‘Dia D, Hora H’ da vacinação

Prefeitos de 100 municípios brasileiros vão cobrar hoje do ministro da Saúde detalhes da estratégia do governo federal para a campanha de vacinação contra o coronavírus. Os mandatários querem mais detalhes do que o vago “dia D, hora H”, proferido nesta segunda-feira numa Manaus assolada pela segunda onda da pandemia.

Na pauta do encontro com o ministro que já questionou “pra que essa ansiedade, essa angústia” sobre a vacina para o mal que já tirou a vida de 200.000 brasileiros, definições claras para os próximos passos. Os prefeitos querem mais informações quanto ao calendário de imunização, além do planejamento e logística de aquisição e distribuição de insumos.

O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizette, vai pessoalmente ao encontro com o ministro, em Brasília, às 10h30 – os demais se reúnem por videoconferência.