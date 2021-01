Prefeitos acusam governo de inércia e pressionam por compra de vacina

Prefeitos das maiores cidades do país encaminharam ofício a Jair Bolsonaro com o apelo de que o governo adquira as 54 milhões de doses da vacina Coronavac a serem produzidas pelo Instituto Butantan nos próximos meses.

No documento, a Frente Nacional dos Prefeitos diz que a inércia da União está causando “enormes problemas dentro do país e internacionalmente também”.

Os prefeitos afirmam que essas vacinas precisam ficar no Brasil e não serem exportadas, ao menos nesse momento. O governo paulista ameaçou vender essa produção para países vizinhos se o governo não adquiri-la.

“E caso as doses não sejam de interesse nacional, que sejam liberadas para os entes subnacionais comprarem diretamente”, diz o ofício, enviado também ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

“O Brasil precisa urgentemente de sua população imunizada para a retomada da economia, não resta dúvida, assim como os brasileiros precisam da segurança de que a federação, União, estados e municípios, estão fazendo sua parte para isso”, diz o texto, assinado por Jonas Donizetti, presidente da FNP.

A frente é composta por 412 cidades com mais de 80 mil habitantes, o que representa todas as capitais, 61% da população e 74% do PIB do país.