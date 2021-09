Prefeito bolsonarista diz em vídeo que ‘não precisa desse Brasil velho’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Estrela bolsonarista em ascensão desde que foi flagrado com 500.000 reais em dinheiro vivo no Aeroporto de Congonhas, o prefeito de Cerro Grande do Sul (RS), Gilmar João Alba, tem um histórico de vídeos controversos na internet. Em alguns deles, inclusive, já calibrado pelo consumo de álcool.

As imagens começaram a circular entre aliados de Jair Bolsonaro no Congresso como prova da suposta falta de sanidade de certos organizadores dos atos de 7 de setembro.

A lista de vídeos de Alba é longa. Um belo dia, o prefeito decidiu se algemar a um munícipe e, já calibrado, desfilou de mãos dadas com o parceiro até que veio a natural vontade de ir ao banheiro. Preso ao contribuinte, Gringo Louco, como é conhecido na cidade, não teve dúvida: fez onde estava.

Em outro vídeo, o prefeito aparece rindo ao lado do próprio carro, depois de cair numa vala em uma região rural da cidade. “O prefeito acaba de se f…”, diz Alba, gargalhando.

Há ainda um vídeo em que o prefeito se diz “empresário bem-sucedido, não precisando desse Brasil velho” e aparece pendurado na pá de uma retroescavadeira demolindo o que seria uma de suas empresas em protesto contra o STF e a soltura de Lula.