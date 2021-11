Prefeita de Paris recebe Lula e cita ‘luta contra o populismo’ no Brasil

Em viagem à França, o ex-presidente Lula (PT) foi recebido, nesta terça-feira, pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Pré-candidata à presidência pelo Partido Socialista, Hidalgo citou a “luta contra o populismo” no Brasil.

“Obrigado, querido Lula, pela sua amizade e pela sua presença ao meu lado hoje. Diante de todos aqueles que jogam com o medo e querem nos dividir, ambos compartilhamos dessa mesma luta contra o populismo, na França e no Brasil”, publicou Hidalgo em suas redes.

Com o objetivo de fortalecer vínculos com políticos, principalmente, da ala social-democrata, Lula desembarcou na Europa na semana passada e já passou por Berlim, na Alemanha, e Bruxelas, na Bélgica — onde discursou no Parlamento Europeu.

A agenda na França teve início nesta terça. Além do almoço com a prefeita de Paris, os compromissos do ex-presidente incluem palestra no Instituto de Estudos Políticos de Paris — no marco dos dez anos do título de Doutor Honoris Causa concedido pela instituição a Lula — e conferência sobre ‘Qual o lugar do Brasil no mundo de amanhã’.