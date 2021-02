Fila para comprar iate de luxo no Brasil tem disputa milionária

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Enquanto a maior parte dos setores da economia luta para não naufragar em meio a tempestades, o mercado de embarcações de luxo navega em um horizonte para lá de ensolarado. As vendas de iates, incluindo barcos de mais de duas dezenas de milhões de reais, explodiu em meio à pandemia. Como adiantou o Radar, a tendência já era observada em meados do ano passado.

Devido à demanda, os maiores fabricantes precisam de mais de um ano para produzir a encomenda. No caso de uma das principais empresas do setor, um cliente chegou a oferecer recentemente 4 milhões de reais a outro para tomar dele o primeiro lugar da fila de entregas. Por incrível que pareça, o Zero Um não quis saber de conversa. Dinheiro não é problema nesse meio.