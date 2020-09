‘Precisaria estudar com calma’, diz Janaina sobre ‘pedalada’ de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em meio às insinuações de que as manobras de Bolsonaro para botar na rua o Renda Cidadã seriam uma pedalada fiscal, a deputa Janaína Paschoal preferiu não comentar o assunto. Ela foi uma das autoras do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff justamente pelas tais pedaladas.

“A questão federal eu precisaria estudar com calma. Estou completamente absorvida pelas questões da Alesp”, disse a deputada, fazendo referência ao polêmico projeto de reforma tributária e administrativa proposto pelo governador João Doria. “Estou preocupada com os serviços à população mais carente. E fico indignada com o aumento de impostos disfarçado”, destacou a deputada.

O governo federal quer usar recursos do Fundeb e precatórios para custear o programa social que substituirá o Bolsa Família.