Pré-candidato ao governo do Rio, Santa Cruz se reúne com Luciano Huck

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A caminho do PSD, o presidente da OAB e pré-candidato ao governo do Rio, Felipe Santa Cruz, se reuniu nesta semana com Luciano Huck.

Falaram sobre ideias para um futuro plano de governo no Rio de Janeiro.

Nesta quinta, o Radar mostrou que a vida do pré-candidato não será fácil. Uma delação fechada com a PGR cita um repasse de 90.000 reais em dinheiro vivo para a campanha de Santa Cruz ao comando da OAB, em 2015.