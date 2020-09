Pré-campanha virtual vira ‘cárcere’ a políticos influentes do governo

Líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes (MDB-TO) tem passado em média oito horas por dia na frente do computador, alternando reuniões virtuais com pré-candidatos de diferentes municípios do seu estado, o Tocantins.

O senador também encontra tempo para conversar com entidades que o procuram para tratar de temas em discussão no Congresso e dentro do governo. “É cárcere privado digital”, diz.