Quem está de malas prontas para mudar de partido é o governador em exercício do Rio, Claudio Castro, hoje no PSC, do Pastor Everaldo.

Atualmente, tem duas opções em mente: avalia ir para o PSD ou para o PP. Interlocutores da legenda de Francisco Dornelles dizem que a toda-poderosa sigla do Centrão está de “tapete vermelho estendido” para Castro.