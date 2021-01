PP de Ciro Nogueira decide apoiar Rodrigo Pacheco no Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com sete senadores, o PP de Ciro Nogueira fechou há pouco, numa conversa com Davi Alcolumbre, o apoio da bancada a Rodrigo Pacheco, o candidato apoiado pelo Planalto na disputa pela presidência do Senado.

A conversa, da qual também participou Pacheco, foi em Brasília e o anúncio formal do partido deve ser feito ainda nesta terça ou, no mais tardar, na quarta-feira.

Como o Radar mostrou nesta segunda, o candidato do partido ao comando da Câmara, Arthur Lira, fez elogios a Pacheco antes de jantar com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é aliado do senador mineiro.

A aliança no Senado deve produzir traições no DEM da Câmara, que apoia o candidato de Rodrigo Maia, Baleia Rossi (MDB).