PP de Ciro Nogueira ainda tenta tirar Alckmin do caminho de Kassab

Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Ministro da Casa Civil e cacique nacional do Progressistas, Ciro Nogueira ensaia um movimento para tirar Geraldo Alckmin do PSD de Gilberto Kassab.

O tucano iria ao PP com o compromisso de aliança com outros partidos do centro e centrão para disputar o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo.

Na semana passada, Alckmin confirmou que vai mesmo deixar o PSDB. Só não disse ainda para qual partido irá. Tudo indica que ele está mais próximo de Kassab, mas esse jogo só será definido adiante.