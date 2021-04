Postos Shell reagem a ação da rede Ipiranga e também terão cashback

Numa resposta à promoção de Uber e postos Ipiranga, a marca Shell, detentora do aplicativo Shell Box, e a PicPay firmaram parceria para oferecer cashback de 10% no combustível. Pagando o abastecimento com Shell Box dentro do aplicativo PicPay, o valor será disponibilizado automaticamente para o cliente na conta PicPay.

Ele pode ser usado para pagar compras em estabelecimentos, e-commerces parceiros e na PicPay Store, além de quitar boletos, fazer um Pix ou, ainda, deixar o valor rendendo. A promoção vale para qualquer combustível até 30 de setembro.

“A chegada do PicPay ao nosso pool de parceiros só endossa o diferencial competitivo de Shell Box como a única solução de abastecimento que se integra completamente a outros apps”, afirma Javier Alemandi, gerente de Negócios Digitais da Raízen, licenciada da marca Shell no Brasil.