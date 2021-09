‘Posso um dia errar, mas até hoje não errei’, diz Bolsonaro

Se reconhecer os próprios erros é a melhor maneira de evoluir, Jair Bolsonaro demonstrou há pouco no Alvorada, ao falar com apoiadores, que a tal carta escrita por Michel Temer e assinada por ele não terá vida longa. O presidente acredita que até hoje não tenha cometido erros no Planalto. Na conversa com apoiadores, porém, ele evitou confrontar o STF.

“Não posso falar com você sobre isso. Certas coisas você confia ou não confia. É o que eu digo. Posso um dia errar, mas até hoje não errei”, disse o presidente a um apoiador que perguntou o que ele faria em relação à prisão de Daniel Silveira, o deputado que ameaçou o STF e acabou na cadeira por ordem da Corte.

Bolsonaro também falou sobre a abertura de novas cadeiras no STF, com a aposentadoria de ministros a partir de 2023. “Quem for eleito em 2022, tem duas vagas para o início de 2023. Tem certos povos que esperam 100 anos para atingir seus objetivos. Tem alguns aí que querem tudo num dia. Tamo indo devagar, mas tamo indo”, disse Bolsonaro.

Rosa Weber e Ricardo Lewandowski são os próximos ministros a deixar a Corte por idade. Lewandowski sai em maio de 2023 e Rosa em outubro do mesmo ano.

Bolsonaro também falou da conversa com Temer e explicou sua fala sobre a China no encontro dos Brics. “Eu conversei com o Temer. Você sabe quem é o Temer. Alguns querem que eu degole todo mundo, mas hoje não existe país isolado”, diz Bolsonaro.

“O Rodrigo Maia falou que eu virei um rato (na verdade, foi João Doria que falou). Eu ficaria triste se o Rodrigo Maia tivesse me elogiado”, diz Bolsonaro.

O presidente também falou da greve dos caminhoneiros. Para ele, se o movimento durar até domingo, tudo certo. O país sentirá, mas não será o fim do mundo. Se a greve durar mais, aí comprometerá a economia do país.