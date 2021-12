Portela vira patrimônio imaterial do Rio

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), sancionou nesta segunda-feira o projeto de lei que confere a Portela o título de patrimônio imaterial do estado. A escola azul e branca de Madureira e Oswaldo Cruz é a maior vencedora do Carnaval, com 22 títulos.

O projeto, de autoria do deputado Dionísio Lins (PP), tem como objetivo promover e preservar a cultura e a história do samba. Na capital, as escolas e o desfile no Sambódromo são patrimônios culturais desde de 2008 por iniciativa do então prefeito César Maia.

“Reconhecer, agora, a Portela como patrimônio imaterial do Rio corrobora a importância da cultura para o nosso estado”, disse Castro, que sancionou a lei quatro dias depois do Dia Nacional do Samba, comemorado no último dia 2.