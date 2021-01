Portaria das Comunicações reforça exigências do governo no leilão do 5G

O Ministério das Comunicações, comandado por Fábio Faria, vai colocar na rua nesta sexta uma portaria que tem por objetivo reforçar questões de interesse do governo no processo de implantação da tecnologia 5G no país.

Trata-se de um passo decisivo, do ponto de vista de definição das regras do jogo, já que o Conselho Diretor da Anatel marcou para o início da próxima semana a votação do edital do leilão do 5G. A tecnologia promete velocidades até 20 vezes superiores ao 4G e o leilão está previsto para o fim do primeiro semestre.

A portaria em formatação no ministério reforça as regras de segurança que a vencedora do leilão do 5G terá de cumprir ao fornecer, por exemplo, a infraestrutura de rede privativa de comunicações do governo, que será construída do zero a partir de critérios de segurança estipulados pelo GSI.

A portaria reforça a obrigação de que as empresas fornecedoras da rede blindada de comunicações do governo atendam às exigências de transparência e boa governança corporativa no mercado brasileiro.

O documento também amplia o território que deverá ser coberto pela vencedora do leilão com cabos de fibra ótica no programa Norte Conectado, passando de 1.000 quilômetros de rede, para 13.000 mil quilômetros.

A portaria estipula ainda quais são as rodovias federais consideradas prioritárias pelo governo no início da implantação da cobertura móvel. Nesse ponto, as BRs 163, 364, 242, 135, 101 e 116 são listadas como prioritárias no plano de cobertura de 48.000 quilômetros previsto no texto.

A preocupação do Ministério das Comunicações, ao editar a portaria, é orientar as regras do jogo de modo a tornar mais claras as obrigações de todas as concorrentes no processo, preservando o interesse estratégico do governo em questões específicas, como a rede privada de comunicações.