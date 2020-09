Por visita de secretário norte-americano, Ernesto Araújo vai ao Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vai à Comissão de Relações Exteriores do Senado nesta quinta-feira, 24, para dar explicações sobre a visita do secretário de estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, a Roraima na semana passada.

O pedido foi apresentado pelo senador Telmário Mota (PROS-RR), que ameaçava barrar as sabatinas marcadas para esta segunda-feira em função da visita do secretário norte-americano – e já foi aceito pelo chefe do Itamaraty.

A reação dos senadores é decorrente do mal-estar causado pela troca de farpas entre o chanceler e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em relação aos EUA e a questão venezuelana.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Na sexta, Maia disse que a ida de Pompeo às instalações da Operação Acolhida, que recebe venezuelanos que migraram para o Brasil, é uma “afronta às tradições de autonomia e altivez” da política externa brasileira.

Receba as novidades e principais acontecimentos, bastidores e análises do cenário político brasileiro. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.