Por vaga olímpica, atletas de remo cobram reabertura da raia da USP

A Comissão de Atletas da Confederação Brasileira de Remo cobra da USP a reabertura da raia olímpica, fechada para treinos desde o início da pandemia em função dos riscos de contaminação. Numa carta endereçada ao reitor da universidade, os atletas representantes do país em competições internacionais argumentam que, sem os treinamentos, podem perder uma vaga nas próximas Olimpíadas.

“Nos parece bastante claro que não há mais nenhuma razão para manter a raia olímpica fechada no momento em que as principais áreas verdes da cidade estão liberadas e que é recomendação das principais autoridades de saúde a prática esportiva, seguindo sempre as devidas medidas de precauções”, argumenta o presidente da comissão, o atleta olímpico William Giaretton, na carta endereçada ao reitor Vahan Agopyan.

No pedido, a comissão lembra que os treinamentos são realizados fora do horário das aulas e nas férias escolares. Em fevereiro deste ano, a raia foi palco de um recorde brasileiro e da classificação para a qualificação olímpica em Lucerna, na Suíça. “Em virtude da pandemia, haverá nova avaliação para os atletas, e com isso vem a necessidade de manutenção de treinos para desempenhar com excelência e bem representarmos o estado e o país”, explicam.

Enquanto os treinamentos não são liberados, os atletas ao menos já têm uma certeza. Em novembro o espaço abrigará pela primeira vez a São Paulo Boat Show. No site oficial, os organizadores dão os detalhes: “estandes conectados a suas embarcações na água, todo o charme de um passeio por flutuantes no espelho d’água, praças de food truck, áreas de conteúdo, experiências exclusivas e todo o encantamento que somente o principal evento náutico da América Latina poderia trazer”.