Por que Renan segue animado com Simone Tebet na disputa pelo Senado

Cacique do MDB de Alagoas, Renan Calheiros apoia Simone Tebet (MS), colega de partido dele, na corrida pelo comando do Senado. Em público, não há dúvidas sobre as boas intenções do emedebista. Já em privado…

Aliados de Calheiros dizem que o emedebista dá como certo o fiasco da colega na disputa contra Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Por que então apoiar uma candidatura fadada ao fracasso?

O emedebista não esquece a campanha de Simone há dois anos, na disputa vencida por Davi Alcolumbre, que massacrou sua imagem e ajudou a senadora a escalar posições importantes na Casa. Agora é a hora do troco.

“Renan quer que todos saibam o real tamanho de Simone”, diz um aliado.

Os aliados de Calheiros estimam que a senadora do MDB perderá no voto até mesmo entre os colegas de partido. A conferir.