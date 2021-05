Por que o Planalto está aflito com ida de Wajngarten à CPI

No Palácio do Planalto, o clima é de aflição com o depoimento do ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten à CPI da Pandemia, marcado para começar logo mais no Senado. Auxiliares do presidente Jair Bolsonaro dizem não saber se o explosivo Wajngarten vai “segurar a onda” com a pressão dos senadores na CPI. O receio é que ele acabe falando mais do que deve.

Um interlocutor próximo a Bolsonaro comentou nesta terça-feira que espera algumas “bombas” do ex-integrante do governo, principalmente por conta do seu embate com o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello com relação à compra de vacinas, revelado na entrevista à Veja no mês passado.

Mas Wajngarten também deverá ser questionado pela oposição sobre a falta de um plano de comunicação do governo federal para o enfrentamento da pandemia, o envolvimento da Secom em fake news e desinformação e a malfadada campanha “O Brasil não pode parar”, que foi lançada e tirada do ar em tempo recorde e chegou a ser proibida pela Justiça, em março do ano passado.