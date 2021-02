Por que Bolsonaro cancelou o vice Mourão da reunião ministerial

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Hamilton Mourão está novamente em guerra com a ala ideológica do governo. Os bolsonaristas da Esplanada atribuem ao vice

os ataques registrados na imprensa nos últimos dias contra Ernesto Araújo no Itamaraty.

Mourão até falou publicamente que Araújo merecia buscar outra coisa para fazer na vida e abrir caminho para um diplomata preparado no comando do Itamaraty. Bolsonaro rebateu de pronto o parceiro de urna em 2018, chamando Mourão de palpiteiro, mas coisa não acabou aí.

Os ministros de Bolsonaro seguiram reclamando de movimentos do vice, o que fez o presidente adotar medidas mais drásticas, como banir Mourão da reunião ministerial.