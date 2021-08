Por ordem do STF, Roberto Jefferson perde direito de portar arma de fogo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No dia 23 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes, que comanda o inquérito das Fake News no STF, despachou ofício ao comandante do Exército, general Paulo Sérgio de Oliveira, para comunicar a decisão que suspendeu “todos os portes de arma em nome de Roberto Jefferson”. A mesma ordem foi enviada ao chefe da Polícia Federal, delegado Paulo Maiurino.

Dados do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas mostram que Jefferson tem em seu nome 13 armas de fogo. Ele é inscrito no registro de CAC. Tudo foi suspenso.