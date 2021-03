Por incertezas da pandemia, Roberto Carlos adia shows em hotel

O ‘rei’ Roberto Carlos adiou a edição deste ano do seu tradicional “Projeto Emoções” — realizado em um hotel na Bahia — em razão das incertezas provocadas pela pandemia. O projeto ​foi transferido para o próximo ano, na semana do dia dos Namorados.

Em razão do coronavírus, a edição de 2021 do “Emoções em alto mar”, cruzeiro com shows de Roberto Carlos, também já havia sido cancelada. Segundo a produção do cantor, a decisão foi tomada visando “a saúde e o bem estar de todos os participantes do Projeto Emoções”.

“Desde o lançamento deste grande evento, em meados do ano passado, não poupamos esforços para garantir que fosse realizado no período programado e em conformidade com todas as regras sanitárias impostas pelas autoridades, porém o cenário atual pegou todos de surpresa e o momento exige muita cautela”, diz a nota enviada pela produção do “Projeto Emoções”.

No próximo dia 19 de abril o rei completa 80 anos — por ora sem comemoração prevista.