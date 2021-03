Por dívidas, deputado federal tem 30% do salário penhorado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com um salário mensal de mais de 33 mil reais, o deputado federal Fernando Giacobo (PL-PR) teve 30% do salário penhorado por acúmulo de dívidas com o Banco Rural.

A decisão é da 1ª Vara Cível de Cascavel, no Paraná, e acabou de transitar em julgado — ou seja, não cabe mais recurso. Além de exercer a atividade parlamentar, Giacobo é dono de concessionárias de automóvel.

O deputado é conhecido por ter sido sorteado na loteria 12 vezes no mesmo ano. Os credores já protocolaram na Câmara dos Deputados um ofício para apurar valores e iniciar os repasses.